Кейт Бланшетт стала зіркою "жіночого" номеру W Magazine: розкішні фото

Голлівудська актриса Кейт Бланшетт стала головною героїнею нового випуску журналу W Magazine. Оскільки весь номер був присвячений жінкам, вона не лише взяла участь у вишуканій фотосесії, а й стала редактором для власного матеріалу.

Темою нового номеру став "Жіночий погляд", головна ідея якого показати, що створюють для світової культури жінки-фотографині, художниці, стилістки та інші представники творчих професій. Над новим випуском глянцю також працювали лише жінки за винятком головного редактора Стефано Тончі.

Читайте також: Розкішна Кейт Бланшетт знялася для обкладинки журналу: фото

Кейт Бланшетт запросили стати редактором видання через її нещодавню акцію на Каннському фестивалі, де вона взялась за руки 82 жінками-режисерками. Така цифра дорівнювала кількості жінок, які з’являлись на червоній доріжці Каннського кінофестивалю за всю його 71-річну історію існування. Актриса також очолювала журі кіноподії, представники якої обирали найкращі фільми.



Кейт Бланшетт для W Magazine

Для фотосесії у W Magazine зірка знялась в об’єктиві 9 різних фотографів-жінок, показавши особливий стиль кожної мисткині. Серед них – Рінеке Дейкстра, Алекс Прагер, Джекі Нікерсон, Ширін Нешат, Сем Тейлор-Джонсон, Вівіан Сассен, Касс Берд, Шерон Осборн та Домінік Іссерман. "Я не люблю узагальнювати гендерні питання, але головне, що мене цікавить: чому я не працювала з цими дивовижними жінками раніше?! Де вони були?", – прокоментувала спільну роботу з фотографами Кейт Бланшетт.