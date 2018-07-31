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Кейт Міддлтон допомагає Меган Маркл пережити сімейні скандали

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Кейт Міддлтон і Меган Маркл
Кейт Міддлтон і Меган Маркл / GettyImages

Герцогині Сассекській Меган Маркл нелегко кожного разу справлятися з новими неоднозначними заявами її батька Томаса Маркла у ЗМІ. До прикладу, напередодні батько дружини принца Гаррі вкотре приголомшив черговою заявою про те, що Меган зобов'язана йому всім, що у неї зараз є.

Незважаючи на те, що королівська сім'я просила Томаса Маркла не коментувати нічого через ЗМІ, чоловіка це не зупинило. Цікаво, що у Меган Маркл з'явилася хороша підтримка – герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон. Про це пише видання Harper's Bazaar.

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Біограф королівської сім'ї Кеті Ніколл розповіла, що раніше таблоїди також атакували родину Кейт Міддлтон.

Кейт добре знає, через що зараз проходить Меган. Кілька років тому таблоїди також атакували її сім'ю, так що вона знає, як це неприємно. Вона дуже старається бути доброю до Меган і доглядати за нею. Вони багато спілкуються по телефону, і раз в тиждень герцогиня Сассекська приходить до неї в гості – і з Гаррі, і сама,
– зазначила Ніколл.

Також жінка додала, що Кейт зараз дуже зайнята вихованням трьох дітей, але герцогиня завжди намагається знаходити час і для Меган.

"Вона дуже співчуває їй в цій ситуації з батьком", – додала біограф.

Нагадаємо, напередодні дружини британських принців Кейт Міддлтон та Меган Маркл разом відвідали щорічний Вімблдонський турнір з тенісу. Експерти з мови тіла проаналізували перший спільний вихід дружин британських принців. Висновок був таким, що Меган стежила за поведінкою Кейт, щоб зрозуміти, як їй самій реагувати на те, що відбувається.

Також королівський фотограф Марк Стюарт запевняє, що між Кейт Міддлтон і Меган Маркл немає жодного суперництва.

Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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