Кейт Міддлтон і Меган Маркл здійснили офіційний візит у Вестмінстер: промовисті фото

Подружжя Герцогів Кембриджських, герцогів Сассекських, а також принц Уеальський з герцогинею Корноульською і королева Єлизавета II сьогодні, 10 липня, зібрались на святковій службі у Вестмінстерському абатстві з нагоди 100-річчя Королівських повітряних сил.

Її Величність та найближчі спадкоємці британського престолу зібрались разом, щоб відзначити ювілей Королівських військово-повітряних сил. У цей день колись два авіаційних підрозділи об'єдналися для створення військово-повітряних сил.

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Головними "зірками" події стали Кейт Міддлтон і принц Вільям та Меган Маркл і принц Гаррі, які як завжди вразили своїми світськими виходами. Для запланованого візиту у Вестмінстер брати-принци одягнули парадні мундири, в той час як жінки зачарували своїми новими "луками".



Принц Вільям з Кейт Міддлтон і принц Гаррі з Меган Маркл

Кетрін обрала ніжно-блакитне пальто від улюбленого бренду Alexander McQueen, яке прикрасила дорогоцінною брошкою і доповнила образ капелюшком Sean Barrett.



Кейт Міддлтон



Кейт Міддлтон



Кейт Міддлтон

Меган Маркл в той же час обрала класичну строгу сукню чорного кольору від Dior з фірмовим вирізом-човником, яку доповнила капелюшком від Stephen Jones. У двох герцогинь були бежеві туфлі на підборах та стильні клатчі кольору металік в Кейт і чорний клатч у Меган.



Принц Вільям, Меган Маркл і принц Гаррі



Принц Вільям, Меган Маркл і принц Гаррі

Варто додати, що Меган Маркл вкотре порушила королівський протокол, оскільки чорний колір в одязі прийнято одягати лише в час трауру.



Меган Маркл

Всі фото: Getty Images

Нагадаємо, що вчора у Лондоні відбулось хрещення третьої дитини принца Вільяма і Кейт Міддлтон – сина принца Луї. На урочистій події були присутні найближчі родичі і хресні хлопчика, зокрема вагітна Піппа Міддлтон, а також принца Гаррі і Меган Маркл. Королева Єлизавета II була відсутньою через напружений графік.