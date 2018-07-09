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Кейт Міддлтон одягнула традиційну світлу сукню на хрестини принца Луї: фото

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Кейт Міддлтон з сім'єю у каплиці, де провели хрещення принца Луї
Кейт Міддлтон з сім'єю у каплиці, де провели хрещення принца Луї / www.gettyimages.com

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон одягнула чарівну сукню до колін молочного кольору і такий же капелюшок на хрестини своєї третьої дитини, принца Луї.

Церемонія хрещення відбулась 9 липня і розпочалась о 16 годині за місцевим часом. Святе таїнство хрещення провів архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі в королівській каплиці Сент-Джеймського палацу, що в Лондоні.

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Кейт Міддлтон разом зі своїм кількамісячним сином на руках прибула в каплицю в елегатній сукні від McQueen з довгими рукавами класичного крою. Її постать чудово підкреслювало стримане декольте та акуратні припідняті плечики у формі рюш. Образ герцогині Кембриджської доповнювали туфлі на підборах бежевого кольору і лаконічний обруч від Jane Taylor з декоративними квітами такого ж кольору.


Кейт Міддлтон з сім'єю у каплиці, де провели хрещення принца Луї

Для Кейт Міддлтон підібрали ніжний нюдовий макіяж, акуратно зав'язану гульку на голові та коштовні прикраси у формі квітів, які чудово пасували до обруча і цілісного образу. Хлопчика принца Луї хрестили, як і старших дітей Вільяма і Кейт, в копії мереживної хрестильної сорочки, зшитою для хрещення старшої дочки королеви Вікторії у 1841 році. Оригінал використовували до 2008 року.


Кейт Міддлтон з сім'єю у каплиці, де охрестили принца Луї


Кейт Міддлтон з сім'єю у каплиці, де охрестили принца Луї


Кейт Міддлтон з сім'єю у каплиці, де охрестили принца Луї


Хрещення принца Луї (2018) / принца Джорджа (2013) / принцеси Шарлотти (2015)

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон та принц Вільям втретє стали батьками 23 квітня. Пологи відбулись у приватній лікарні Святої Марії, в якій на світ з'явилась принцеса Шарлотта та принц Джордж. Уже за кілька годин після пологів королівське подружжя показало новонародженого сина, якого назвали Луї Артуром Чарльзом.

Теги: Мода Королівська сім'я LifeStyle Кейт Міддлтон Діти
Джерело: 24 Канал
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