Кейт Міддлтон поділилась милими фото принцеси Шарлотти у її перший день в садку
10:37, сьогодні 5344 Читать новость на русском
Принцеса Шарлотта у віці 2 років і 8 місяців вперше пішла у дитячий садок.
У травні 2018-го правнучці королеви Єлизавети виповниться 3 роки і з початку нового року вона почала відвідувати приватний дошкільний заклад – Willcocks Nursery School.
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Як пише BBC, чверть навчання у цьому дитсадку коштує 3 000 фунтів стерлінгів.
У перший день Кейт Міддлтон, яка захоплюється фотографуванням, сфотографувала свою доньку на сходах Кенсінгтонського палацу.
Дві світлини принцеси Шарлотти з'явились в Instagram Кенсінгтонського палацу.
У квітні 2018-го Кейт Міддлтон та принц Вільям очікують на народження третьої дитини.
Джерело: 24 Канал
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