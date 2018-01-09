Кейт Міддлтон поділилась милими фото принцеси Шарлотти у її перший день в садку

Принцеса Шарлотта у віці 2 років і 8 місяців вперше пішла у дитячий садок.

У травні 2018-го правнучці королеви Єлизавети виповниться 3 роки і з початку нового року вона почала відвідувати приватний дошкільний заклад – Willcocks Nursery School.

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Як пише BBC, чверть навчання у цьому дитсадку коштує 3 000 фунтів стерлінгів.

У перший день Кейт Міддлтон, яка захоплюється фотографуванням, сфотографувала свою доньку на сходах Кенсінгтонського палацу.

Дві світлини принцеси Шарлотти з'явились в Instagram Кенсінгтонського палацу.

У квітні 2018-го Кейт Міддлтон та принц Вільям очікують на народження третьої дитини.