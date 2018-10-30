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      Кейт Міддлтон показала струнку фігуру у неформальному образі: фото

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      Кейт Міддлтон
      Кейт Міддлтон / Getty Images

      Принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон відвідали центр організації Coach Core, яка спрямована на залучення молоді до занять спортом та активного способу життя.

      Для виходу 36-річна Кейт обрала неформальний та скоромний образ: герцогиня одягла чорний гольф і вузькі чорні джинси, сірий піджак та ботильйони на невеликому каблуці.

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      Такий look підкреслив струнку фігуру Кейт, яка дуже швидко прийшла в форму після народження третьої дитини.

      Як відомо, Кейт Міддлтон та принц Вільям втретє стали батьками 23 квітня. Уже за кілька годин після пологів королівське подружжя показало новонародженого сина, якого назвали Луї Артуром Чарльзом.

      Фігура Кейт Міддлтон виглядає фантастично

      Принц Вільям також обрав простий одяг: сині брюки, блакитну сорочку та кардиган.

      Кейт Міддлтон і принц Вільям

      Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон Королівська сім'я
      Джерело: 24 Канал
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