Кейт Міддлтон повертається до публіки: які заходи відвідає герцогиня на цьому тижні

Дружина принца Вільяма надолужує втрачений час у декретній відпустці, саме тому в найближчий тиждень відвідає декілька заходів поспіль.

В жовтні Кейт Міддлтон офіційно вийшла з декретної відпустки. З того часу вона відвідувала заходи, які відбувались з певними проміжками у часі. Цього тижня герцогиня Кембриджська вирішила здивувати та з’явитись на публіці чотири рази поспіль.

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8 листопада

Вже в цей четвер відбудеться перший вихід Кейт, на який вона піде разом з чоловіком, принцом Вільямом. Разом вони відвідають премію Tusk Conservation Awards.



Кейт Міддлтон і принц Вільям в організації Coach Core 30 жовтня

Як відомо, герцог Кембриджський є покровителем світського заходу, що відбудеться в Лондоні.

10 листопада

На суботу в подружжя запланований спільний похід на Фестиваль поминання. Протягом останніх трьох років Кейт та Вільям вважаються почесними гостями цієї події. Компанію герцогині складуть принц Гарі та Меган Маркл. Фестиваль поминання, який пройде в Альберт-Холі, вважається однією з найважливіших та найурочистіших для Великої Британії.

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11 листопада

В неділю дружина принца Вільяма буде присутня на Дні пам’яті полеглих у війнах, який відбудеться біля лондонського Кенотафу. Цю службу відвідають усі високопоставлені члени королівської сім’ї.



Кейт Міддлтон і принц Вільям на саміті з питань психічного здоров'я в Лондоні 9 жовтня

Цього ж вечора Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідають місце, яке є дуже важливим для них обидвох. У Вестмінстерському абатстві, де вони святкували своє весілля, королівська сім’я відзначатиме сторіччя перемир'я. Королева Єлизавета II, принц Чарльз, принц Гарі та Меган Маркл теж готуються до цього заходу.

Фото: Getty Images