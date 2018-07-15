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Кейт Міддлтон приміряла стильну сукню на фінал Вімблдону: фото

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська супроводжувала свого чоловіка – принца Вільяма – на закритті Вімблдонського турніру. Під час заходу чарівна Кейт Міддлтон засвітила стильну сукню.

У Лондоні завершується тенісна лихоманка, адже сьогодні, 15 липня, відбулись фінальні поєдинки Вімблдонського турніру. Закриття престижного турніру відвідала чарівна Кейт Міддлтон, яка супроводжувала свого чоловіка принца Вільяма. Герцогиня Кембриджська привернула увагу громадськості яскравим "луком". 

Читайте також: Меган Маркл з Кейт Міддлтон відвідали тенісний турнір: промовисті фото

Кейт Міддлтон обрала для заходу яскраву та стильну сукню з ледь помітним бантиком чорного кольору. До яскравого вбрання від Dolce&Gabbana герцогиня підібрала аксесуари та взуття на підборах. Хвилясте волосся та ідеальний макіяж завершили "лук" дружини принца Вільяма. 

 

 

 

 

У мережі вже встигли порівняти образи Кейт Міддлтон та Меган Маркл. Герцогиня Сассекська вбрала плаття такого ж кольору на молодіжному конкурсі в Лондоні. 

 

Теги: LifeStyle Теніс Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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