Кейт Міддлтон та Меган Маркл стали героями нових емоджі: фото

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон та наречена принца Гаррі акторка Меган Маркл постали в нових образах у смартфонах. Члени королівської сім'ї матимуть власну колекцію емоджі.

Над створенням смайликів працює компанія Drkhors, яка вже подала документи на реєстрацію двох марок KateMojis і MeghanMojis. Про це повідомляє портал TMZ.

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За словами авторів, дві колекції будуть абсолютно різними. Серія смайликів з Кейт Міддлтон відтворить її життя в королівській сім'ї. Водночас Меган-емоджі покажуть романтичні стосунки з принцом Гаррі.

Вони будуть різними. Кожна упаковка включатиме британські висловлювання та фрази, зокрема, "американська принцеса",

– розповіли представники компанії Drkhors.

Наразі на веб-сайті фірми з'явились перші прототипи проекту KateMoji і MeghanMoji. Виробники вже заявили, що придбати нові емоджі можна буде з травня 2018 року. Їх вартість становитиме 1,99 долара.



Кейт Міддлтон зобразили в емоджі



Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон



Нові емоджі з Кейт Міддлтон