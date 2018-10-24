Кейт Міддлтон у коштовній тіарі принцеси Діани з’явилася на прийомі: фото
У Букінгемському палаці відбувся урочистий прийом на честь офіційного візиту короля Нідерландів Віллем-Олександра і королеви Максими.
З нагоди приїзду королівського подружжя королева Єлизавета II влаштувала банкет, на якому були присутні члени британської королівської сім'ї та перші особи держави.
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Розкішний прийом не пропустили і Кейт Міддлтон та принц Вільям.
Герцогиня Кембриджська стала справжньою зіркою вечора: вона обрала блакитну сукню від Alexander McQueen, тіару "Любовний вузол" (Cambridge Lover's Knot), яку носила принцеса Діана, та кольє і сережки з перлами.
Кейт Міддлтон виглядала справді по-королівськи
Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон і контр-адмірал Людгер Бруммелар
Королева Єлизавета II
Тереза Мей і принц Вільям
Король Віллем-Олександр та королева Єлизавета IІ
Королева Максима і принц Чарльз
Герцогиня Корнуольська Камілла і міністр закордонних справ Стефен Блок