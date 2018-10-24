Кейт Міддлтон у коштовній тіарі принцеси Діани з’явилася на прийомі: фото

У Букінгемському палаці відбувся урочистий прийом на честь офіційного візиту короля Нідерландів Віллем-Олександра і королеви Максими.

З нагоди приїзду королівського подружжя королева Єлизавета II влаштувала банкет, на якому були присутні члени британської королівської сім'ї та перші особи держави.

Читайте також: Меган Маркл засвітила сукню за майже 2 тисячі доларів: яскраві фото

Розкішний прийом не пропустили і Кейт Міддлтон та принц Вільям.

Герцогиня Кембриджська стала справжньою зіркою вечора: вона обрала блакитну сукню від Alexander McQueen, тіару "Любовний вузол" (Cambridge Lover's Knot), яку носила принцеса Діана, та кольє і сережки з перлами.

Кейт Міддлтон виглядала справді по-королівськи

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон і контр-адмірал Людгер Бруммелар

Королева Єлизавета II

Тереза Мей і принц Вільям

Король Віллем-Олександр та королева Єлизавета IІ

Королева Максима і принц Чарльз

Герцогиня Корнуольська Камілла і міністр закордонних справ Стефен Блок