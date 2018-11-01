Кейт Міддлтон відзначила День перемир’я у чарівній синій сукні: фото

Герцогиня Кембриджська 31 жовтня стала гостею Імперського військового музею в день сотої річниці Дня перемир'я. Офіційний захід Кейт Міддлтон відвідала без чоловіка принца Вільяма.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Подія відбулась у Лондоні, де в річницю Дня перемир’я (завершення військових дій у Першій світовій війні) Кейт поспілкувалась з працівниками музею, а також стала учасницею цікавої екскурсії. Окрім цього, герцогиня Кембриджська переглянула фотографії та прочитала листи її родичів, які загинули під час Першої світової війни.

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"Ця кампанія неймовірно важлива для мене. Моя прабабуся і бабуся були медсестрами у волонтерському центрі і рятували життя пораненим!", – поділилася зворушена дружина принца Вільяма.



Кейт Міддлтон побувала в Імперському військовому музеї



Кейт Міддлтон побувала в Імперському військовому музеї

Для події Кейт Міддлтон обрала сукню яскравого синього кольору, що відмінно підкреслювала її струнку фігуру. Автором плаття стала британський модельєр Дженні Пакхем. Свій образ вона доповнила туфлями-човниками бежевого кольору на підборах, сумочкою такого ж відтінку і стильним сріблястим годинником.



Кейт Міддлтон



Кейт Міддлтон



Кейт Міддлтон



Кейт Міддлтон

Нагадаємо, що того ж дня, 31 жовтня, Кейт Міддлтон також відвідала центр організації Coach Core, що спрямована на залучення молоді до занять спортом та активного способу життя. Для виходу герцогиня обрала неформальний образ, що складався з чорної водолазки, чорних джинсів, сірого жакета і ботильйонів.