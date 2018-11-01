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      Кейт Міддлтон відзначила День перемир’я у чарівній синій сукні: фото

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      Кейт Міддлтон побувала в Імперському військовому музеї
      Кейт Міддлтон побувала в Імперському військовому музеї / www.gettyimages.in

      Герцогиня Кембриджська 31 жовтня стала гостею Імперського військового музею в день сотої річниці Дня перемир'я. Офіційний захід Кейт Міддлтон відвідала без чоловіка принца Вільяма.

      Про це повідомляють на The Daily Mail.

      Подія відбулась у Лондоні, де в річницю Дня перемир’я (завершення військових дій у Першій світовій війні) Кейт поспілкувалась з працівниками музею, а також стала учасницею цікавої екскурсії. Окрім цього, герцогиня Кембриджська переглянула фотографії та прочитала листи її родичів, які загинули під час Першої світової війни.

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      "Ця кампанія неймовірно важлива для мене. Моя прабабуся і бабуся були медсестрами у волонтерському центрі і рятували життя пораненим!", – поділилася зворушена дружина принца Вільяма.

      Кейт Міддлтон
      Кейт Міддлтон побувала в Імперському військовому музеї

      Кейт Міддлтон
      Кейт Міддлтон побувала в Імперському військовому музеї

      Для події Кейт Міддлтон обрала сукню яскравого синього кольору, що відмінно підкреслювала її струнку фігуру. Автором плаття стала британський модельєр Дженні Пакхем. Свій образ вона доповнила туфлями-човниками бежевого кольору на підборах, сумочкою такого ж відтінку і стильним сріблястим годинником.

      Кейт Міддлтон
      Кейт Міддлтон 

      Кейт Міддлтон
      Кейт Міддлтон

      Кейт Міддлтон
      Кейт Міддлтон

      Кейт Міддлтон
      Кейт Міддлтон

      Нагадаємо, що того ж дня, 31 жовтня, Кейт Міддлтон також відвідала центр організації Coach Core, що спрямована на залучення молоді до занять спортом та активного способу життя. Для виходу герцогиня обрала неформальний образ, що складався з чорної водолазки, чорних джинсів, сірого жакета і ботильйонів. 

      Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон Мода Королівська сім'я
      Джерело: 24 Канал
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