Кейт Міддлтон визнали впливовішою іконою стилю, ніж Меган Маркл
Компанія eBay представила щорічну доповідь, що стосується впливу на моду британських знаменитостей. Першу п'ятірку очолили представники королівської сім'ї. Цікаво, що Меган Маркл займає друге місце, а лідирує дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон.
Про це повідомляють експерти з британського відділення eBay, які проаналізували тогорічні дані з пошуків вбрань, як у герцогинь, пише The Daily Mail.
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Цікаво, що на третій позиції дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма – трирічна принцеса Шарлотта, а на четвертій – її п'ятирічний брат принц Джордж. Закриває п'ятірку сама королева Великобританії Єлизавета II.
Хоча Меган була в центрі уваги модних видань в цьому році, чудовий стиль Кейт давно вже користується успіхом у покупців eBay з її весілля в 2011 році
– розповів віце-президент eBay UK Роб Хаттрелл.
До прикладу, на плаття герцогині Кембриджської від Jenny Packham, у якому вона з'явилася на порозі пологового будинку з новонародженим принцом Луі на руках, попит на eBay збільшився більш ніж удвічі.
Кейт Міддлтон / Getty