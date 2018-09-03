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Кейт Міддлтон визнали впливовішою іконою стилю, ніж Меган Маркл

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Кейт Міддлтон і Меган Маркл
Кейт Міддлтон і Меган Маркл / GettyImages

Компанія eBay представила щорічну доповідь, що стосується впливу на моду британських знаменитостей. Першу п'ятірку очолили представники королівської сім'ї. Цікаво, що Меган Маркл займає друге місце, а лідирує дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон.

Про це повідомляють експерти з британського відділення eBay, які проаналізували тогорічні дані з пошуків вбрань, як у герцогинь, пише The Daily Mail.

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Цікаво, що на третій позиції дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма – трирічна принцеса Шарлотта, а на четвертій – її п'ятирічний брат принц Джордж. Закриває п'ятірку сама королева Великобританії Єлизавета II.

Хоча Меган була в центрі уваги модних видань в цьому році, чудовий стиль Кейт давно вже користується успіхом у покупців eBay з її весілля в 2011 році
– розповів віце-президент eBay UK Роб Хаттрелл.

До прикладу, на плаття герцогині Кембриджської від Jenny Packham, у якому вона з'явилася на порозі пологового будинку з новонародженим принцом Луі на руках, попит на eBay збільшився більш ніж удвічі.

кейт міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty

Теги: LifeStyle Меган Маркл Кейт Міддлтон Королівська сім'я Стиль і мода Рейтинги
Джерело: 24 Канал
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