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Кейт Міддлтон завітала до церкви в чарівному осінньому образі: фото

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / www.gettyimages.in

Герцогиня Кембриджська разом з королевою Єлизаветою II приєднались до вірян на ранкову службу в церкву. Для неофіційного виходу Кейт Міддлтон і королева обрали чарівні осінні наряди.

Про це повідомила у своєму Twitter журналістка видання The Sun, яка слідкує за подіями королівської сім’ї.

Як стало відомо, наразі Кейт Міддлтон разом із сім’єю відпочиває в заміській резиденції королеви в Балтіморі. Вже сьогодні ввечері до них повинні приєднатись принц Гаррі і Меган Маркл.

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З самого ранку дружина принца Вільяма та Єлизавета II в броньованому лімузині відправились на святкову літургію. На нових фотографіях можна побачити, що жінки були в піднесеному настрої. Для образу Кейт обрала елегантне пальто з сірого твіду з круглим коміром, яке дуже нагадувало стиль початку ХХ століття, а також модний чорний капелюшок.


Кейт Міддлтон і королева Єлизавета II


Кейт Міддлтон і королева Єлизавета II

Єлизавета II у свою чергу обрала яскравий костюм блакитного кольору, прикраси та невеличкий капелюх. На службі також був присутній чоловік Кейт принц Вільям, а от чоловік королеви принц Філіп був відсутнім.

Теги: LifeStyle Мода Кейт Міддлтон Королівська сім'я Єлизавета II
Джерело: 24 Канал
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