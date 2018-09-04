Кейт Мосс перевтілилась у Мерилін Монро для обкладинки глянцю: фото
44-річна супермодель Кейт Мосс знялася для обкладинки французького глянцевого журналу Vogue в образі Мерилін Монро.
Кейт Мосс стала героїнею вересневого номеру Vogue France. Над створенням образу секс-символа 50-х працював шведський фотограф Мікаель Янссон.
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Стилістом зйомки став головний редактор Vogue Paris Еммануель Альт. Вона підібрала для супермоделі жіночні ретро-образи, які ідеально підкреслили фігуру Кейт Мосс.
Кейт Мосс / Vogue France
Кейт Мосс / Vogue France
Кейт Мосс / Vogue France
Кейт Мосс / Vogue France
Кейт Мосс / Vogue France
Кейт Мосс / Vogue France
Джерело: 24 Канал
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