Кейт Мосс посвітила грудьми у гламурній зйомці для Saint Laurent: фото, відео

Французький дім моди Saint Laurent представив рекламну кампанію колекції сезону осінь-зима 2018/2019, головною героїнею якої стала британська супермодель Кейт Мосс.

44-річна модель позувала у вбранні від Ентоні Ваккарелла – сукнях з квітковим принтом з паєток і глибоким декольте.

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Мосс знялася на пляжі голландському фотодуету Інез ван Ламсвеєрде і Вінуд Матадін. А за зачіску Кейт з ефектом вологого волосся відповідав Алістер МакКімм, за бездоганний макіяж – Семуеля Елліс.

Кейт Мосс для Saint Laurent

Як проходили зйомки Кейт Мосс для Saint Laurent: відео