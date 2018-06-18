Кейт Мосс знялася для глянцю з сигаретою та у звабливому боді: фото
Британська супермодель Кейт Мосс стала головною героїнею нового номеру журналу More or Less Magazine.
44-річна Кейт прикрасила обкладинку весняно-літнього номера глянцю, для якого знялася у чорно-білій фотосесії Ітана Джеймса Гріна.
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Кейт Мосс для More or Less Magazine
На кадрах супермодель з'явилася у вінтажних образах, які складалися з її гардеробу: Мосс грайливо позувала у сукнях, боді і шкіряних штанах.
На одному фото Кейт показала свою погану звичку – модель знялася з сигаретою.
Джерело: 24 Канал
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