Кейт Мосс знялася для глянцю з сигаретою та у звабливому боді: фото

Британська супермодель Кейт Мосс стала головною героїнею нового номеру журналу More or Less Magazine.

44-річна Кейт прикрасила обкладинку весняно-літнього номера глянцю, для якого знялася у чорно-білій фотосесії Ітана Джеймса Гріна.

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Кейт Мосс для More or Less Magazine

На кадрах супермодель з'явилася у вінтажних образах, які складалися з її гардеробу: Мосс грайливо позувала у сукнях, боді і шкіряних штанах.

На одному фото Кейт показала свою погану звичку – модель знялася з сигаретою.