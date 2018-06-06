Кейт Спейд наклала на себе руки: біографія популярної дизайнерки

У Нью-Йорку знайшли мертвою 55-річну дизайнерку Кейт Спейд. Поліція підозрюю, що жінка скоїла самогубство.

Про це повідомляє ВВС.

Тіло Спейд у її квартирі знайшла домашня робітниця. Трапилося це 5 червня.

При цьому за даними Hollywood Reporter, у квартирі знайшли передсмертну записку, зміст якої тримають в таємниці.

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Спейд – ірландка за походженням. Народилася вона у Канзас-Сіті. Дизайнерка навчалася у католицькій школі та спершу працювала журналістом.

У 1991 році Спейд покинула медійну кар’єру і вже у 1993-му разом з чоловіком заснувала компанію з виробництва жіночих сумок Kate Spade Handbags, яка набула неабиякої популярності в усьому світі.

Згодом бренд Kate Spade розширився. Фірма почала випускати одяг, прикраси, взуття, сонцезахисні окуляри, товари для дітей та парфуми.

У Спейд була донька Френсіс Беатріс, заради якої вона продала акції своєї компанії. Трапилося це у 2006-му.

У 2016-му Спейд заснувала новий бренд. Його назвали на честь дочки – Frances Valentine.

У 2017 році відбувся перевипуск легендарної сумки Kate Spade New York, якою Спейд вдалося покорити серця американців.