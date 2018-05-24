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Кейтлін Дженнер зізналась, коли вперше задумалась про зміну статі

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Кейтлін Дженнер
Кейтлін Дженнер / Фото з відкритих джерел

Світська левиця Кейтлін Дженнер, а в минулому – олімпійський чемпіон Брюс Дженнер, який змінив свою стать на жіночу майже три роки тому, зізналася, що приймала гормони навіть тоді, коли перебувала у шлюбі з Кріс Дженнер.

Про це йдеться у відвертому інтерв'ю для видання Broadly.

Як відомо, відома зіркова матуся Кріс Дженнер, яка була одружена з екс-Брюсом Дженнером з 1991 по 2015 рік, навіть не здогадувалась, що її чоловік вже планував змінити стать.

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Коли я зустріла Кріс, у мене була невеликі груди через те, що я приймала гормони. Ми одружилися, і я сховала все, наскільки це було можливо. Коли народилася Кендалл, я зробила ліпосакцію і позбулася грудей. Я думала, що не зможу навіть плавати зі своєю дитиною. Після цього у мене було емоційний розлад. Але тоді я вже прийняла рішення змінити стать, просто поки було не на часі для цього, адже мені потрібно було ростити дітей,
– розповіла жінка.

Незважаючи на активну діяльність жінки щодо просування ЛГБТ-спільнот у світі та хороші статки, вона часто почуває себе  самотньою, оскільки їй досить складно підтримувати близькі стосунки з усіма дітьми.

"Я багато часу проводжу одна в своєму будинку. У мене багато дітей, але часом через різні обставини не дозволяють часто бачитись. У кожного з них свої життя, і вони рухаються вперед", – додала Кейтлін.


Кайлі Дженнер зі своїм екс-батьком Брюсом (Кейтлін сьогодні)

Найдовший шлюб, який у тривав з 1991 по 2015 рік, став шлюб з Кріс Дженнер, в яких народилось двоє спільних дітей – моделі Кайлі та Кендалл Дженнер. Він також став вітчимом для інших чотирьох дітей Кріс Дженнер – Кортні, Кім, Роб та Хлої Кардашянів.

Нагадаємо, що 69-річна Кейтлін Дженнер, яка в минулому була чоловіком Вільямом Брюсом Дженнером, через декілька років після зміни статі вирішила розпочати життя знову. В ЗМІ просочились чутки, що Кейтлін збирається одружитись на 21-річній моделі Софії Хатченс, яка теж в минулому була чоловіком. 

Теги: LifeStyle Голлівуд ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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