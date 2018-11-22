KFC у Будинку профспілок: скандал прокоментував Клімкін

Коментуючи протести проти відкриття ресторану KFC у Будинку профспілок у Києві, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що він є прихильником громадянських протестів у межах правового поля. При цьому міністр наголосив, що розуміє емоції активістів.

Відповідну заяву Клімкін опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Добре розумію емоції цих активістів, тому що виникає резонне питання: чому частину вулиці Інститутської перекрито та названо на честь Героїв Небесної Сотні, а Будинок профспілок при цьому до романтичної легенди Майдану чомусь не потрапляє?,

– написав глава МЗС України.

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Він наголосив, що сьогодні українці не мають права звести історію та гідність до нарізки фотографій, перейменувань вулиць, псевдо-душевних постів з нагоди важливих дат, зітхань при словах "Революція Гідності" та таким чином вважати, що ми начебто виконали свій громадянський обов’язок.

"Але те, що відбулося, на жаль, свідчить, що багато хто з нас сприймає події п’ятирічної давнини саме так", – наголосив Клімкін.

І коли сьогодні читаєш різкі пости "про відкриття ресторану зі смаженою курятиною в спаленому штабі революції", то мимоволі постає питання: а чи насправді Майдан змінив нашу колективну свідомість, чи просто лишився в нашій формальній пам`яті?,

– резюмував міністр.

Нагадаємо, в ніч проти 22 листопада у Києві активісти С14 влаштували протести біля Будинку профспілок у зв’язку з відкриттям ресторану KFC у цій будівлі: відкриття такого закладу у будівлі, де під час Євромайдану загинули люди, протестувальники вважають недоречним. Зокрема, активісти організації розфарбували вітрини закладу написами "Тут померли люди", "Де ваша Гідність?".



Правоохоронці побили та затримали 6 активістів С14. Серед постраждалих опинився і адвокат Масі Найєм – брат нардепа Мустафи Найєма. Правоохоронці застосували до юриста газовий балончик.



Через певний час члени С14 сповістили, що поліція відпустила затриманих учасників інциденту.

Що відомо про події в Будинку профспілок під час Євромайдану? У будівлі були розташовані Федерація професійних спілок України та Штаб національного спротиву (під час Євромайдану). Будинок майже повністю згорів під час подій 18-20 лютого 2014 року. Активісти звинуватили у підпалі будинку правоохоронців, а силовики переклали відповідальність на "Правий сектор". За даними надзвичайників, після пожежі вдалося врятувати 41 людину, 1 людина загинула. За даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вбивств на Майдані, штурм Будинку профспілок здійснювався за вказівкою колишніх високопосадовців СБУ.