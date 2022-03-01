Харків згуртований як ніколи, ми єдиний кулак, – Терехов про військових, медиків і волонтерів
1 березня 2022 , 00:51Читать новость на русском
Мер Харкова Ігор Терехов акцентував на тому, що зараз місто згуртоване як ніколи. Адже в тісній взаємодії працюю усі військові, медики та волонтери,
Про єдність українського спротиву окупантам Терехов розповів у ефірі спільного українського мовника 28 лютого.
До початку комендантської години ми розвозимо воду, продукти. Сьогодні Харків згуртований як ніколи. У місті немає байдужих людей. Ми - єдиний кулак, який має намір перемогти,
– наголосив очільник Харкова.
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