Кермував авто та голився: у Харкові зняли водія, який не гає час у заторах – епічне відео

На дорогах Харкова помітили водія, який встигав не лише керувати автомобілем, а й голити обличчя. При цьому, він закінчив гоління ще до того, як засвітився зелений сигнал світлофора.

Відео оприлюднили в мережі 15 листопада. Його зняли в цей же день зранку.

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Доголився та здув у вікно

Запис зробили за допомогою автореєстратора. Він був прикріплений на задньому склі іншого автомобіля. Чоловік після гоління здув волосся із електробритви у вікно.

Як фарбують губи, вії за кермом ми бачили. Але щоб голитися – вперше. Столиця резонансних ДТП, і не таке можемо собі дозволити за кермом,

– зазначили в підписі до відео.

Варто зауважити, що запис триває лише 19 секунд. Але водій голився й до того, як під'їхав на світлофор.

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Інший водій "мультифункціонал"

У Харкові за день до цього також помітили іншого неординарного водія. Він встигав слідкувати за дорогою та одною рукою гратися на телефоні.

Проте цей чоловік керував не своїм автомобілем, а маршруткою №49. У цей момент салон був заповнений пасажирами, які надіялися доїхати без пригод.