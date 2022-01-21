Інцидент стався 20 січня вночі у селищі Васищеве. Водій Hyundai в'їхав у невеликий місцевий магазин.

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ДТП у Васищевому

На місці працювали поліцейські. З'ясувалося, що винуватцем автопригоди є 34-річний житель селища Вільхівка на Харківщині.



Нетверезий водій протаранив магазин у Харківській області / Фото Нацполіції

Внаслідок потужного удару, він отримав травми. Медики швидкої доставили його в лікарню Харкова та відпустили додому після надання допомоги.

Зверніть увагу! За непідтвердженою інформацією, автомобіль не належить чоловікові. Наразі невідомо, хто відшкодовує збитки власнику магазину.

Очевидець події записав наслідки автотрощі на відео. За словами жителя Харківщини, авто наскрізь протаранило магазин та від'їхало на 15 метрів убік, під вікна житлового будинку.

Дивіться відео: авто наскрізь протаранило магазин на Харківщині

Нетверезе водіння

Керманич Hyundai був у нетверезому стані. За водіння у стані алкогольного сп'яніння на нього склали адмінпротокол.

На щастя, в ДТП ніхто не зазнав серйозних травм. Відтак, за законом, чоловіку загрожує лише штраф до 10,2 тисячі гривень.



Чоловік відбувся адмінпротоколом за нетверезе водіння/ Фото "Труха Харків"

За інформацією місцевих телеграм-каналів, винуватець автопригоди відбувся перебитим переніссям. Після приїзду поліції, нетверезий водій кричав, що він громадянин США і йому все одно на всіх.

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