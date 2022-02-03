Повісився на простирадлі: у прокуратурі Харкова озвучили подробиці загибелі 17-річного в СІЗО

В одній з камер Харківського СІЗО раптово помер 17-річний хлопець. Тіло виявив черговий молодший інспектор під час обходу.

Як розповів 24 каналу речник Харківської прокуратури Дмитро Чубенко, трагедія сталася 2 лютого зранку. Підліток закріпив простирадло на внутрішніх ґратах вікна і повісився на ньому.

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Смерть у СІЗО

Працівник слідчого ізолятора одразу забив на сполох. На місце приїхав черговий фельдшер і бригада швидкої.

На жаль, реанімаційні заходи не допомогли. Медики лише констатували смерть ув'язненого.

Він залишив записку, де попросив вибачення в родичів і щоб вони нікого не звинувачували,

– розповів Дмитро Чубенко.

Відомо, що в камері разом із померлим перебували ще 3 хлопців. Двом із них – по 17 років, одному – 16.

Однак під час попереднього огляду, ознак насильницької смерті на тілі не виявили. Його скерували на судово-медичну експертизу, яка дозволить встановити точні причини загибелі хлопця.

Чому підліток був у СІЗО

За словами Дмитра Чубенка, ув'язнений був родом з Лозової на Харківщині. У липні 2020 року місцевий суд визнав його винним у крадіжці, але від покарання звільнив з випробувальним терміном 2 роки.

У цей період хлопець знову попався на грабежі та шахрайстві. Поки тривало досудове розслідування, його утримували в СІЗО з 29 квітня 2021 року.

Наразі в Харківському слідчому ізоляторі тривають перевірки. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом смерті ув'язненого. Посадовцям державної установи інкримінують недбале ставлення до своїх обов'язків.

Перевірка ізолятора

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова доручила підлеглим перевірити СІЗО в Харкові. Відповідне рішення вона озвучила щойно стало відомо про трагедію.

На місце виїхали працівники регіонального представництва у східних областях Сергій Кузьменко та Андрій Бохвало. Чиновники мають перевірити умови утримання людей в СІЗО та дотримання їхніх прав.

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