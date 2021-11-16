Журналистам 24 канала удалось попасть в Писаревку, чтобы воочию увидеть места, где уничтожали украинскую нацию, пообщаться с историком и побывать в гостях у Мотроны Пономаренко – очевидицы геноцида. Их рассказы о геноциде читайте в первом материале из проекта "Голод и мор: память поколений".

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От зажиточного села до кровавого раскулачивания

Село Писаревка расположено в Золочевском районе Харьковской области. Как рассказал местный историк Леонид Кобец, поселок издавна считался зажиточным. Эту территорию еще называли "монастырскими землями". По состоянию на 1929 год в селе проживало 4 995 человек.

Помещика в селе не было, поэтому крестьяне чувствовали себя чрезвычайно свободно,

– вспоминает Леонид Кобец.



Леонид Кобец – историк, директор этнографического музея Писаревки / Фото 24 канала

В начале 20-х годов на землях Писаревки начали образовываться различные формы коллективных хозяйств: совхозы, коммуны, артели и тому подобное. Однако долго они не просуществовали, уже в 1923–1924 годах крестьяне снова начали обрабатывать землю индивидуально.

"В то время жители села имели по две пары волов, 11–12 десятин земли, которую обрабатывали самостоятельно", – рассказал историк.

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В конце 1920-х годов СССР объявил курс на тотальную коллективизацию, которая проводилась насильственными методами.

В 1929 году в селе Писаревка создали ТСОЗ (Товарищество совместной обработки земли) и артель "Новая жизнь". Тогда и начался настоящий ужас – у крестьян насильно забирали скот, продукты, вычищали сараи и дома.



Леонид Кобец показывает флаг из колхоза "Новая жизнь" / Фото 24 канала

Каким был урожай в 1932–1933 годах

По словам Леонида Кобца, урожай в селе был неплохой.

"Сказать, что это был неурожайный год – нельзя. Сказать, что очень урожайный – нет. Но индустриализация требовала хлеба, и чтобы его получить, надо было отобрать у крестьян все", – отметил господин Леонид.

Если ловили с едой – могли осудить или убить

Крестьяне всеми силами пытались спастись от голода. Зерно, горох, фасоль прятали где угодно, в частности вывозили с навозом и закапывали в поле.

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Люди, которые отказывались вступать в колхозы, выезжали в Харьков. Там искали себе работу. В то время развивалось большое строительство, поэтому рабочие руки были нужны. В городе можно было добыть еду, однако передать ее своей семье было просто невозможно, ведь стояли кордоны, где дежурили представители коммунистического тоталитарного режима.

Если поймали с едой, то ее отбирали, а человека могли осудить,

– рассказал историк.

Поэтому люди были вынуждены искать пути выживания. Например, ночью: муж приходил в определенное время, оставлял еду где-то в яру, а следующей ночью жена шла к тому тайнику и забирала. Однако не раз бывало и такое, что активисты выслеживали, где спрятаны продукты, и забирали их.

Леонид Кобец о воспоминаниях очевидцев Голодомора: смотрите видео

Людей кучами свозили в братские могилы

Люди в селе сотнями гибли от голода. Мертвецов на телегах свозили в братские могилы. Как только яма наполнялась – выкапывали новую, таких в деревне было три.

Случались дни, когда жертв было так много, что извозчики просто не справлялись. Все трупы уже не могли поместиться на телеге. Руки, ноги, головы свисали, а волосы девушек просто волочились по земле.

История о 6-летней девочке, которую выбросили в яму

Историк рассказал о жутком случае, когда в яму бросили заживо 6-летнюю девочку. Это была Биличенко Екатерина. От голода она просто лежала и не двигалась. Извозчик, когда увидел ее, подумал, что завтра к яме ехать не будет, а она еще сутки будет лежать. Поэтому он взял и забросил ребенка также на телегу к мертвецам.

Однако девочке повезло, ведь доярки, работавшие в колхозе, как раз возвращались домой, услышали стон и вытащили девочку из ямы. Екатерине удалось прожить еще до 1972 года.



Мемориал жертвам Голодомора неподалеку от братских могил / Фото 24 канала

Ужасает и история семьи, в которой дети весной вышли в поле искать еду, однако заблудились. Мать сразу выбежала на поиски, но так и не нашла их. Уже осенью, когда скашивали зерновые, обнаружили 2 скелетика этих детей.

Воспоминания Мотроны Пономаренко

Мотроне Савельевне было 6 лет, когда в ее семью пришел страшный голод. Однако воспоминания о геноциде вызывают у нее слезы и сегодня.



Мотрона Пономаренко – очевидица Голодомора 1932–1933 годов / Фото 24 канала

Родилась она не в зажиточной семье. Отца звали Савелий, а маму – Прасковья. Супруги Пономаренко воспитывали троих детей.

"Отец в колхоз не вступал, поэтому постоянно наша семья чувствовала давление со стороны советской власти. Мы были доведены до почти сокрушительного состояния. Забрали все. Поэтому отец поехал в Харьков и там работал, а мама была с нами дома. Нас было трое: старшая сестра Мария 1923 года, я с 1926 года, и самая младшая Дуся – с 1932 года", – вспомнила Мотрона Савельевна.

Воспоминания Мотроны Пономаренко: смотрите видео

Женщина вспоминает, что власть особенно "гоняла" такие семьи, как их. Забирали все: и хлеб, и одежду. Худшим было то, что обыски проводили "свои". Приходили с железными щупами, везде пробовали выкопать что-то съедобное.

"Запомнилось мне, как к нам зашло человек пять. Мы с сестрой сидели на лежанке, а малая была в люльке. "Буксирщики" облазили везде, а у нас не было ничего, голодные сидели. В кувшинах было немного сушеных помидоров и свеклы, так они и то забрали", – рассказала госпожа Мотрона.

Дом, где жила госпожа Мотрона во время Голодомора: смотрите видео



Отец госпожи Мотроны сперва привозил хлеб из Харькова. Но потом людей встречали, забирали и даже могли убить. Поэтому, чтобы получить хотя бы какую-то еду, мама ходила выменивать разное старье то на брагу, то на жом (кормовой отход свеклосахарного производства).

"Ноги, руки опухали... Спасалась сорняками, ела лопуцьки"

Впоследствии тогда еще маленькая Мотрона осталась дома одна, ведь мама с сестрами поехала в Харьков. Спасалась девочка чем могла.

Берет мать малую на руки, старшая сама идет, а меня ни нести, ни идти сама не могу, потому что ручки и ножки пухли. Поехала мама с ними двумя в Харьков, а меня оставила на произвол судьбы. Мне было 6 лет. Пойду в сад, бурьяна нарву и поем. Ела лопуцьки (молодые мягкие съедобные ростки некоторых трав и деревьев – 24 канал),

– рассказала Мотрона Савельевна.

Иногда девочка ходила в школьную столовую. Там хотя бы что-то варили, например, свеклу в воде. Однако картина была ужасающей, не всем детям удавалось дождаться еды. Однажды двое мальчиков так и не достояли, упали и умерли в очереди.

"Младшая сестренка умерла у мамы на руках"

Когда же на полях появлялись колоски, госпожа Мотрона спасалась ими. "Вот однажды я там на колосках запасалась, глянула на дорогу, а там моя мама со старшей сестренкой идет, а младшей нет. Они принесли хлеб. Однако младшая сестренка на руках у мамы умерла, когда они в очереди за ним стояли", – вспомнила женщина.

Они уже думали, что и меня в живых нет, а я выжила, меня сам Господь оберегал,

– подчеркнула госпожа Мотрона.

Сегодня Мотроне Савельевне – 95. Говорит, что ей повезло со здоровьем, если удалось прожить столько лет. Внучка Наталья подчеркивает, что секрет долголетия бабушки в том, что она никогда никому не завидует, никого не осуждает и свято верит в Бога.



Мотроне Пономаренко сейчас – 95 лет / Фото 24 канала

Как сейчас живет село Писаревка

Сегодня село Писаревка всеми силами пытается сохранить память о тех, кто погиб в годы Голодомора. В 2005 году Леонид Кобец вместе с учениками открыл мемориал жертвам геноцида 1932–1933 годов. Он расположен недалеко от кладбища и братских могил.



Леонид Кобец у мемориала жертвам Голодомора 1932–1933 годов / Фото 24 канала

Кроме этого, в селе функционирует этнографический музей, директором которого также является Леонид Кобец. Там открыли стенд "Черные страницы истории села Писаревка", где хранятся все документы, которые удалось раздобыть о Голодоморе в селе. Среди них – воспоминания очевидцев, их фотографии и списки людей, погибших во время геноцида.

Писаревский этнографический музей: смотрите видео

Помним жертв Голодомора-геноцида 1932–1933 годов. В память о более чем 7 миллионах убитых украинцев призываем всех "Зажечь свечу памяти", поставить ее на подоконнике в 16:00 27 ноября и почтить погибших минутой молчания.