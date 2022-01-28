Избил жену при детях: в Харькове выселили из квартиры агрессора за домашнее насилие

Жителя Харькова выселили из дома за избиение жены. Он избил женщину на глазах у малолетних детей.

Пострадавшая решила не терпеть действия обидчика, так что заявила на него в полицию На место происшествия ночью 26 января выехали правоохранители.

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Домашнее насилие в Харькове

Работники сектора противодействия домашнему насилию обнаружили на месте пострадавшую 34-летнюю женщину. Муж избил жену на глазах у девочки 8 лет и мальчика 7 лет. Оба были напуганы и психологически подавлены.

В отношении отца составили административные протоколы по факту совершения домашнего насилия и открыли уголовное производство за нанесение легких телесных повреждений.

37-летнего мужчину решили отселить на 10 дней от семьи и выдали срочное запрещающее предписание. Известно, что ранее обидчик был судим.

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Жуткий случай домашнего насилия произошел 6 января в Бориславе на Львовщине. Мужчина избил жену молотком по голове.

В сеть выложили видео момента спасения женщины. Полицейским, которых вызвали соседи на страшные крики потерпевшей, пришлось выбить дверь в квартиру.

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Даже несмотря на присутствие правоохранителей, агрессор продолжил бить женщину молотком по голове. Когда все закончилось, обидчику удалось избежать ответственности, поскольку жена решила не писать на него заявление.

Что такое домашнее насилие

Существует несколько видов домашнего насилия, но за любой из них в Украине предусмотрена уголовная ответственность. Речь идет о насилии:

физическое – побои, создание угроз жизни и здоровью, угрозы расправой, лишение медицинской помощи;

экономическое – лишение пищи или воды, доступа к жилью, изъятие личных денег, повреждение имущества, принуждение к попрошайничеству;

психологическое – разнообразные угрозы, запугивание, травля, постоянные обвинения;

сексуальное – принуждение заниматься проституцией, вступать в нежелательные отношения, неприемлемые шутки.

Терпеть домашнее насилие не нужно ни в коем случае. Если человек не реагирует на попытки пообщаться и решить проблему, стоит задуматься над тем, что уйти от него или обратиться в компетентные органы.

Куда обращаться?

Сообщать о домашнем насилии можно в полицию по номеру 102, в чат-боты МВД в вайбере и телеграмме. Можно обратиться также:

на Правительственную горячую линию по противодействию торговле людьми, предотвращению и противодействию домашнему насилию и насилию по признаку пола и насилия в отношении детей по номеру 15 – 47;

в Единый контакт-центр системы бесплатной правовой помощи – 0-800-213-103;

в Управление соблюдения прав человека Национальной полиции Украины - (044) 254-75-88.

на Национальную детскую горячую линию – 0-800-500-225;

на Национальную горячую линию по предотвращению домашнего насилия – 0-800-500-335.

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