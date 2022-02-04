Про те, що співробітники Служби безпеки України та Нацполіції затримали 39-річного айтішника, стало відомо 4 лютого. У злочинній діяльності підозрюють жителя Харкова.
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Фейкові замінування у Харкові
За інформацією правоохоронців, протиправною діяльністю чоловік займався у грудні. Тоді він надав неправдиві повідомлення про замінування низки об'єктів у Харкові:
- Харківської облдержадміністрації;
- Харківського апеляційного суду;
- Міжнародного аеропорту "Харків";
- залізничних та автовокзалів;
- торговельно-розважальних центрів.
Харків'янин виявився спеціалістом у сфері ІТ. Для розсилання повідомлень про псевдозамінування він використовував спеціальні комп'ютерні програми, які приховували геолокацію.
Правоохоронці викрили у масових псевдозамінуваннях жителя Харкова / Фото СБУ
Під час обшуку вдома у айтішника вилучили комп'ютери та іншу техніку, яку той використовував для псевдозамінувань. Її ще мають перевірити під час експертизи.
Техінку, на якій працював харківський айтішник, вилучили на експертизу / Фото Нацполіції
Одак працівникам СБУ вдалося визначили його місце проживання після чергового електронного листа. Невдовзі чоловіку мають оголосити про підозру.
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Мотиви псевдомінувальника
Винуватець масових замінувань у Харкові пояснив свої дії. Він сказав, що має особисту неприязнь до української влади, правоохоронних та судових органів.
Зловмисник заявив, що недолюблює українську владу / Фото Нацполіції
За повторне надання завідомо неправдивих повідомлень про замінування, жителю Харкова загрожує до 8 років ув'язнення. У поліції перевіряють причетність зловмисника до співпраці зі спецслужбами Росії.
За вчинене йому загрожує до 8 років за ґратами / Фото Нацполіції
У СБУ зазначили, що працівники ворожих спецслужб останнім часом залучають громадян України до поширення хвилі псевдомінувань. Українці діють з хуліганських мотивів, а ось агресору це допомагає у веденні гібридної війни та дестабілізації ситуації в країні.
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Правоохоронці додали, що програмне забезпечення, яким послуговуються зловмисники, не забезпечує їм анонімності. Псевдомінувальникам доведеться відповідати перед законом та компенсувати десятки тисяч гривень за роботу спецслужб на місцях фейкових замінувань.