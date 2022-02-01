Пытали с извращениями: в Харьковской области полицейские жестоко выбивали признание в убийстве
Источник:ГБР
Правоохранители Харьковщины завершили расследование против чиновника из полиции и следователя. Обоих подозревают в жестокой пытке мужчины.
Обвинительные акты в отношении фигурантов дела направили в суд. К ответственности планируют привлечь и работника бюро судебно-медицинской экспертизы, который покрывал преступление.
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Пытки в полиции Харьковщины
По версии следствия, упомянутые правоохранители в ноябре 2019 года расследовали убийство мужчины, которое произошло в селе Харьковской области. Главным подозреваемым был 61-летний знакомый умершего.
Полицейские пытали мужчину, чтобы выбить признание в убийстве / Фото ГБР
Достаточных доказательств для привлечения мужчины к ответственности полицейские не имели. Поэтому они решили применить силу к подозреваемому.
Правоохранители жестоко избили подозреваемого / Фото ГБР
Вечером того же дня они ворвались в дом крестьянина, когда он спал. Полицейские его избили и начали душить деревянной палкой, чтобы выбить признание в убийстве.
К делу привлекли судмедэксперта, чтобы скрыть преступление / Фото ГБР
После они надели на него наручники и отвезли в участок. Уже в здании полиции, правоохранители продолжили бить мужчину по голове пластиковой бутылкой с водой.
Особая жестокость
Обычного избиения им оказалось недостаточно. Поэтому заместитель начальника отдела полиции решил применить особый вид пыток.
Он надел резиновые перчатки и начал сдавливать гениталии пострадавшему. В результате пыток, пострадавший взял на себя вину за убийство.
Виновники происшествия привлекли к делу знакомого судмедэксперта. Он скрыл факт наличия телесных повреждений у потерпевшего.
Суд над сотрудниками полиции
Сотрудников полиции обвиняют в пытках. Им грозит до 10 лет за решеткой.Справка. В течение 2021 года на Харьковщине прокуроры выдвинули обвинение против 4 правоохранителей, которых подозревают в пытках.
Перед судом окажется и заведующий районного бюро судебно-медицинской экспертизы, которого обвиняют в предоставлении ложной информации и сокрытии преступления. За это ему "светит" до 5 лет заключения.