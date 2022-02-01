Пытали с извращениями: в Харьковской области полицейские жестоко выбивали признание в убийстве

Правоохранители Харьковщины завершили расследование против чиновника из полиции и следователя. Обоих подозревают в жестокой пытке мужчины.

Обвинительные акты в отношении фигурантов дела направили в суд. К ответственности планируют привлечь и работника бюро судебно-медицинской экспертизы, который покрывал преступление.

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Пытки в полиции Харьковщины

По версии следствия, упомянутые правоохранители в ноябре 2019 года расследовали убийство мужчины, которое произошло в селе Харьковской области. Главным подозреваемым был 61-летний знакомый умершего.



Полицейские пытали мужчину, чтобы выбить признание в убийстве / Фото ГБР

Достаточных доказательств для привлечения мужчины к ответственности полицейские не имели. Поэтому они решили применить силу к подозреваемому.



Правоохранители жестоко избили подозреваемого / Фото ГБР

Вечером того же дня они ворвались в дом крестьянина, когда он спал. Полицейские его избили и начали душить деревянной палкой, чтобы выбить признание в убийстве.



К делу привлекли судмедэксперта, чтобы скрыть преступление / Фото ГБР

После они надели на него наручники и отвезли в участок. Уже в здании полиции, правоохранители продолжили бить мужчину по голове пластиковой бутылкой с водой.

Особая жестокость

Обычного избиения им оказалось недостаточно. Поэтому заместитель начальника отдела полиции решил применить особый вид пыток.

Он надел резиновые перчатки и начал сдавливать гениталии пострадавшему. В результате пыток, пострадавший взял на себя вину за убийство.

Виновники происшествия привлекли к делу знакомого судмедэксперта. Он скрыл факт наличия телесных повреждений у потерпевшего.

Суд над сотрудниками полиции

Сотрудников полиции обвиняют в пытках. Им грозит до 10 лет за решеткой.

. В течение 2021 года на Харьковщине прокуроры выдвинули обвинение против 4 правоохранителей, которых подозревают в пытках.

Перед судом окажется и заведующий районного бюро судебно-медицинской экспертизы, которого обвиняют в предоставлении ложной информации и сокрытии преступления. За это ему "светит" до 5 лет заключения.

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