Kharkiv MeetDocs: стартував найбільший кінофестиваль Східної України

У Харкові в рамках Тижнів Німеччини розпочався найбільший кінофестиваль Східної України - Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival, який цьогоріч вирішив трохи послабити сильний зв'язок із документалістикою.

У програму фестивалю увійшла 21 повнометражна стрічка, серед яких картини-учасники Берлінського кінофестивалю, володарі нагород Каннського кінофестивалю, претенденти на майбутню премію "Оскар".

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На фестивалі відбудеться одна українська фестивальна прем'єра, сім українських національних прем'єр і чотири безпосередньо харківські прем'єри, Крім того, на кіноманів чекає програма "Ретроспектива" і спеціальні покази.

Також передбачили заходи і для самих кінематографістів – пітчинг кінопроектів та конкурс короткометражних стрічок від кінофестивалю короткого метра "Бардак".

"Цього року, як і під час першого Kharkiv MeetDocs, фестиваль відвідає чимало закордонних гостей. І це не тільки культурний обмін та можливість завести нові знайомства. Ми хочемо, аби українські митці вміли не лише створювати класні ідеї та фільми, але і знаходити для них фінансування. На заході, зокрема у Німеччині, пітчинг – звичайний етап виробничого процесу, а в нашій країні ця практика знаходиться ще на стадії розвитку. Майстер-класи від німецьких фахівців, я впевнена, мають допомогти молодим кінематографістам у їх подальшій роботі. А це значить, на нас чекає ще більше якісних фільмів", – зазначила директорка Kharkiv MeetDocs Євгенія Крігсхайм.



Відкриття фестивалю Kharkiv MeetDocs 2018

У програмі Kharkiv MeetDocs представлено чимало закордонних фільмів на гострі соціальні теми – війна, екологія, права людини.

Зокрема, проблемам сучасної України присвячені одразу кілька повнометражних фільмів: "Ампутація" Лідії Стародубцевої та Ігоря Померанцева, "МІФ" Леоніда Кантера та Івана Яснія, "Донбас" Сергія Лозниці, "Як тебе звати?" Ірини Громозди та Світлани Залоги розповідають про війну на Донбасі. "2020. #безлюднакраїна" Корнія Грицюка, "Вєаюфром" Дмитра Лавриненко присвячені темі міграції та взаємодії України зі світом. "У променях сонця" Віталія Манського та "День Перемоги" Сергія Лозниці демонструють, як впливає на людину та цілі народи державна пропаганда.

Фестиваль триватиме до 28 жовтня одразу на кількох майданчиках – Fabrika.Space, "Планета Кіно", Харківська державна академія культури і Харківський економічний університет імені Семена Кузнеця.