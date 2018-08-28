Кіану Рівз приголомшив карколомним трюком: фото

У мережі опублікували нові фотографії зі зйомок фільму "Джон Вік – 3", у якому головну роль виконує Кіану Рівз.

Користувачі Twitter залишились у захваті від знімків. Зокрема, вони оцінили трюк актора.

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Так, на одному з кадрів Рівз верхи на коні приставляє пістолет до скроні мотоцикліста.

"Джон Вік 3 – уже найкращий фільм усіх часів", – написав один з користувачів.

John Wick 3 is already the best movie of all time pic.twitter.com/y8YCA9GDGm — Zach Keali’i Murphy (@Fade_to_Zach) 27 серпня 2018 р.

Третя частина фільму вийде на екран 17 травня 2019 року.

Кадри з фільму "Джон Вік – 3"

Дивіться відео трюку Кіану Рівза у фільмі "Джон Вік – 3":

Про що фільм "Джон Вік"? Стрічка розповідає про колишнього найманого вбивцю, який зав'язав зі своїм минулим. Однак все змінює день, коли один з членів банди мафіозі вирішив привласнити його улюблений Mustang та вбиває собаку Дейзі – посмертний подарунок дружини Джона.