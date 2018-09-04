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Кіану Рівз випадково потрапив на весілля американської пари: фотофакт

976 Читать новость на русском
Кіану Рівз
Кіану Рівз / mr-reeves.com

Голлівудський актор Кіану Рівз випадково потрапив на звичайне американське весілля в Каліфорнії. Знаменитість привітав молодят зі святом, зробивши їх зірками мережі.

Всі західні ЗМІ вибухнули новиною: Кіану Рівз "зірвав" весілля американської пари несподіваною появою на урочистій вечері. Актор прикував до себе всю увагу, а молодят зробив зірками мережі. 

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Як повідомляє ABC 7, знаменитість завітав на церемонію до звичайних американських наречених – Леслі Уокер та Джаррода Камаро. Мама нареченого випадково побачила Кіану Рівза біля ресторану, де відбувалось святкування. Жінка попросила актора привітати молодят, адже її син – палкий прихильник творчості знаменитості. Кіану не відмовив американці та зайшов поспілкуватись з нареченими. 

Я не могла повірити, що це Кіану Рівз. Ми заходили до ресторану, коли він пив каву біля свого мотоциклу. Ми перервали його трапезу та запросили до зали. Він погодився,
– розповіла мама нареченого Джаррода Камаро. 

 

Після привітання Кіану Рівз зробив фото з молодятами. На знімку видно, що актор в досить брутальному вбранні позує перед камерою поряд зі щасливою парою. за день фото стало вірусним, а про весілля Леслі Уокер та Джаррода Камаро заговорили всі західні ЗМІ. 

Хто такий Кіану Рівз?Американський актор, який зіграв головні ролі у фільмах "Швидкість", "Констянтин", "Матриця", "Джон Вік", "Хто там", "Солодкий листопад", "Будинок біля озера", "Екзотичне весілля" та десятках інших. Кіану Рівз, попри чималу популярність, веде досить скромне життя та часто їздить у метро Нью-Йорка. 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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