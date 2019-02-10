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      Кібершахрай накрав біткойнів на півмільйона, аби пограти в азартні ігри

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      Кібершахрай накрав біткойнів на півмільйона, аби пограти в азартні ігри
      Кібершахрай накрав біткойнів на півмільйона, аби пограти в азартні ігри / mvs.gov.ua

      Кіберполіція викрила мешканця Київської області, який викрадав кошти з Bitcoin та Altcoin рахунків. За декілька місяців, зловмиснику вдалося заробити більше півмільйона гривень.

      Чоловік здійснював технічну підтримку британської біржі з онлайн обміну криптовалют, повідомили у Департаменті кіберполіції Нацполіції України.

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      35-річний чоловік вкрав криптовалюти на понад 720 тисяч гривень. Отримані кошти молодик витрачав на участь в азартних іграх на віртуальних симуляторах ігрових автоматів.

      Маючи доступ, зловмисник скористався своїм становищем та викрав кошти з Bitcoin та різноманітних Altcoin рахунків клієнтів. Конвертація та виведення коштів відбувалися через онлайн обмінники,
      – повідомили у кіберполіції.

      Наразі поліція з’ясовує усі обставини злочину.

      Що таке криптовалюта?Криптовалюта — це цифровий засіб платежів, захищений від підробки, копіювання та змін. У кожної віртуальної "монети" є свій унікальний номер, операції з криптовалютами здійснюються анонімно з використанням спеціальних ключів. Виконану транзакцію можна скасувати.

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      Теги: Кібербезпека Поліція Гроші Новини Києва Кримінальні новини Біткойн Новини України
      Джерело: 24 канал
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