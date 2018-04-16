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"Кібервійська" вдарили по російських окупантах

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Хакери
Хакери / Фото з відкритих джерел

Українські хакери з так званого "кібервійська" станом на 15 квітня заблокували 221 сайт російських окупантів та їх поплічників.

Про це у Facebook написав засновник кібервійськ Євген Докукін.

Окрім того, він відзначив, що "кібервійсько" закрило сотні сторінок на сайтах і блогах з персональними даними українських патріотів.

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Докукін додав, що у березні "кібервійська" закрили 4 сайти проросійвських окупантів, а у лютому 6.

Зокрема українці заблокували наступні сайти терористів: без-вести.рф, white-book .info, bratstvo-lg.ru, ungu .org, cik-lnr.info, cikdnr.ru, pravdatoday.info, voicedonbass.ru, bne.su, lvs-global.ru, slemtt.myjino.ru, molotpravdu .com, europeanfront.info, новорус.рф, novorossia.co, novorossia.tv, nol.su, dnrepublic.info, ukrnovosti.info, k61.donetsk.ua, ntribunal.mcdir.ru, ntribunal.su, batalyonmoskva.ru, dnrpress.ru, icp.su, interbrigada .org, особистий кабінет платника податків ДНР, odessa-antimaydan .com, dokcpp.dn.ua, antiukrop.su, milion.kiev.ua, banner.dn.ua, patriot.donetsk.ua, infoodessa .com, kharkov-resp.su, donbass.media, mgblnr .org, patriot-lnr.ru.

Теги: Новини України хакери Кібербезпека Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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