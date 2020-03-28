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      Кіборг з Донецького аеропорту помер після 5 років боротьби за життя

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      Помер кіборг, що так і не одужав після поранення / Getty Images (ілюстративне фото)

      Захисник Донецького аеропорту Андрій Мельник помер 27 березня після 5 років лікування від важкого поранення і перебування у візку. Боєць був родом з Костополя, що на Рівненщині.

      Андрій Мельник майже одразу після початку АТО вирушив на Донбас. Спочатку він служив у 80-ій аеромобільній бригаді у Львові, згодом перевівся у 81-у десантно-штурмову бригаду, інформує Rivne Media.

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      Андрій брав участь у захисті Донецького аеропорту. Після цього кіборг мав їхати на ротацію у відпустку. Напередодні від’їзду у Костянтинівці він вийшов у місто в цивільному, де п’яний український офіцер, сприйнявши за ворога, відкрив по Андрієві вогонь.


      Андрій Мельник боровся за життя 5 років / Фото Rivne.post

      Важке поранення пошкодило шлунок, кишківник та спинний мозок. Андрій опинився в інвалідному візку і протягом 5 років проходив реабілітацію.

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      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Рівне Жертви Донецький аеропорт Кіборги
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