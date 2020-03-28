Кіборг з Донецького аеропорту помер після 5 років боротьби за життя

Захисник Донецького аеропорту Андрій Мельник помер 27 березня після 5 років лікування від важкого поранення і перебування у візку. Боєць був родом з Костополя, що на Рівненщині.

Андрій Мельник майже одразу після початку АТО вирушив на Донбас. Спочатку він служив у 80-ій аеромобільній бригаді у Львові, згодом перевівся у 81-у десантно-штурмову бригаду, інформує Rivne Media.

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Андрій брав участь у захисті Донецького аеропорту. Після цього кіборг мав їхати на ротацію у відпустку. Напередодні від’їзду у Костянтинівці він вийшов у місто в цивільному, де п’яний український офіцер, сприйнявши за ворога, відкрив по Андрієві вогонь.



Андрій Мельник боровся за життя 5 років / Фото Rivne.post

Важке поранення пошкодило шлунок, кишківник та спинний мозок. Андрій опинився в інвалідному візку і протягом 5 років проходив реабілітацію.