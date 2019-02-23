Кидали шини та 5-гривневі купюри: у Харкові тисячі людей вийшли на мітинг проти Кернеса

У Харкові більше тисячі людей вийшли на акцію "Марш злих харків'ян". Від будівлі мерії натовп прийшов до готелю, де мешкає харківський голова Геннадій Кернес. Понад півгодини містяни скандували "Геть" і "Кернес, не грай із містом у наперстки".

Багатолюдний натовп прийшов під мерію через те, що 5 днів міська влада Харкова не виконує рішення суду та не повертає попередні ціни на проїзд.

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Окрім активістів громадських організацій марш зібрав і пересічних городян.

Чому у Харкові виникла проблема? З 7 лютого за проїзд в метро пасажири стали платити 8 гривень, тобто на 3 гривні більше, а трамваї-тролейбуси здорожчали з 4 до 6 гривень. Юристи Харківського антикорупційного центру знайшли кілька порушень у процедурі прийняття тарифів і пішли до суду. На документі не той підпис, а самі тарифи ніхто не погодив із регуляторною комісією. Окружний адміністративний суд заморозив рішення на час розгляду справи, але в мерії судову ухвалу ігнорують.

"На нашу думку, ці гроші, які вони отримують зараз, є незаконними, тому це шахрайство. А з урахуванням того, що це сотні тисяч гривень щодня – то це шахрайство в особливо великих розмірах, які вчинені групою осіб за попередньою змовою", – сказав активіст Харківського антикорупційного центру Ігор Черняк.



Мітинг у Харкові через транспортний скандал

Готель від "злих харків'ян" захищав кордон поліції. Під скляні двері активісти поклали шини, хоча запалювати їх не стали. Акція минула без заворушень, хоча хтось із натовпу все ж запалив димову шашку.

Насамкінець городяни вирішили "скинутися" меру на проїзд – по 8 гривень. А ще Геннадія Кернеса попросили не грати в наперстки.



У місті пройшов "Марш злих харків'ян"

Зрештою на вході до готелю активісти наклеїли судову ухвалу і кілька розлючених смайликів. Ані з мерії, ані з готелю до людей так ніхто і не вийшов. Тим часом через невиконання чиновниками мерії рішення суду прокуратура вже відкрила кримінальне провадження.