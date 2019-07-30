Кидали яйцями та душили журналіста: у 50 окрузі молодики зірвали прес-конференцію кандидатів

На прес-конференції в "Укрінформі" кандидати в депутати в окрузі номер 50 зібралися розповісти про фальсифікації на виборах. Однак до приміщення увірвалися молодики у футболках з написами "Традиція і порядок" і зірвали захід. У ході конфлікту постраждали щонайменше троє співробітників інформаційного агентства.

Самовисуванця Андрія Аксьонова чоловіки, що вибили двері й увірвалися до зали проведення прес-конференції, звинуватили у сепаратизмі, облили водою та закидали яйцями, пише "Укрінформ".

Тим часом ЦВК почала визнавати результати виборів у одномандатних округах

До інших учасників прес-конференції (кандидата в депутати від ЄС Сергія Коршукова та його довірену особу Бориса Овчарова) молодики претензій не мали.

Результатом з'ясування стосунків між замовниками прес-конференції та їх опонентами – борцями за порядок в Україні – інформагентству завдано шкоди у понад 100 тисяч гривень. Розбиті двері, зламані мікрофони, прес-зал практично виведено із робочого стану. Виходить, які традиції, такий і порядок?!

– обурився керівник прес-залу "Укрінформу" Сергій Сай-Боднар.

Голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко написав у Facebook, що постраждало не лише майно, а й щонайменше троє співробітників агентства. Зокрема і сам Сергій Сай-Боднар.

Прориваючись до приміщення, "активісти" штовхали працівників агентства. Постраждали щонайменше три особи, як повідомила НСЖУ заступник генерального директора "Укрінформу" Ірина Чередніченко. Найбільше дісталося керівнику прес-залу Сергію Сай-Боднару, якого молодики душили, відтягуючи від дверей,

– повідомив Томіленко.

Побили також ще двох співробітників технічного відділу агентства.

Поліція, начебто, затримала двох молодиків. Але більшість утекли, а дорогою викидали свої футболки з написом "Традиція порядок" та надягали звичайний одяг.

Публіка, яка залякує журналістів, та їхні наймачі мають отримати належний опір від силовиків. Ця атака на провідне інформагентство, розташоване у центрі столиці, стала можливою через системну безкарність за атаки на журналістів в Україні,

– переконаний голова НСЖУ Сергій Томіленко.

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Що відбувається у 50 окрузі?

У Покровську (центр округу номер 50) на Донеччині сталися сутички біля приміщення окружкому. Спостерігачі зафіксували розбіжності у протоколах: тих, які мали самі, і тих, що тримала ОВК. Люди вимагали чесного підрахунку голосів, встановили намети, почали зносити шини.

Увечері 23 липня в Донецьку область прибув вертоліт Нацполіції зі загоном спецпідрозділу ТОР для забезпечення громадського порядку. Зараз приміщення ОВК №50 у Покровську Національна поліція взяла під охорону – до відновлення роботи окружної виборчої комісії.

Наразі порушень публічної безпеки та правопорядку не допущено. Станом на сьогодні комісія не працює. Збереженість виборчої документації забезпечують підрозділи поліції,

– повідомила прес-служба поліції Донецької області.

В окрузі номер 50 боролися за мандат до Верховної Ради міський голова Покровська Руслан Требушкін ("Опозиційний блок") та міський голова Добропілля Андрій Аксьонов. Примітно, що обидва вписані у базу "Миротворця" як "мери-сепаратисти".

За даними ЦВК, Требушкін отримав 30,29% голосів виборців, Аксьонов – 29,97%, а третьою була висуваниця "Слуги народу" адвокатка Тетяна Романцова, що набрала 21,23% голосів.