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Кидало у різні сторони: унікальні кадри посади літака під час урагану "Фредеріке" у Німеччині

18:41, сьогодні 690 Читать новость на русском
Bombardier Dash 8 Q400
Bombardier Dash 8 Q400

У Європі бушує ураган "Фредеріке", який вже наробив чимало лиха. Через сильні пориви вітру частину авіарейсів довелося відмінити. Але деяким літакам дозволяють зліт та посадку, пори негоду.

Одну з таких посадок в екстремальних умовах здійснив літак Bombardier Dash 8 Q400 авіакомпанії Eurowings. Він здійснював рейс з Вестерланду до Дюссельдорфа, де в той час пориви вітру сягали 110 кілометрів за годину.

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Пілотам довелося саджати літак з пасажирами без автопілоту за доволі складних умов.

Варто додати, що у Німеччині через ураган оголосили "червоний" рівень тривоги.

Теги: авіація
Джерело: 24 Канал
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