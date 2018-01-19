Кидало у різні сторони: унікальні кадри посади літака під час урагану "Фредеріке" у Німеччині

У Європі бушує ураган "Фредеріке", який вже наробив чимало лиха. Через сильні пориви вітру частину авіарейсів довелося відмінити. Але деяким літакам дозволяють зліт та посадку, пори негоду.

Одну з таких посадок в екстремальних умовах здійснив літак Bombardier Dash 8 Q400 авіакомпанії Eurowings. Він здійснював рейс з Вестерланду до Дюссельдорфа, де в той час пориви вітру сягали 110 кілометрів за годину.

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Пілотам довелося саджати літак з пасажирами без автопілоту за доволі складних умов.

Варто додати, що у Німеччині через ураган оголосили "червоний" рівень тривоги.