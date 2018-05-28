Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов

Извините, что без драки и скандала, но об этом нельзя не сказать.

Десятки тысяч европейских болельщиков приехали в Киев, и что же произошло?

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А ничего, они посмотрели финал Лиги чемпионов и полетели домой. Они увидели цветущий в мае европейский город, которые чисто убран и опрятен. Где на каждом углу тысячи отличного уровня кафе и ресторанов, на любой вкус и кошелек.

Где люди приветливы и многие на английском языке дружелюбно встречают гостей и помогают, и даже единственного до беспамятства напившегося норвежца добрый киевлянин подобрал на улице и дотащил на ночь к себе в квартиру.

Где пока нет столько гостинниц, чтобы одновременно принять дополнительно вне сезонной загрузки 25 тысяч человек, но желающие могли разместиться без проблем в ближайших городах. Где корректная полиция, НГУ, СБУ.

Инцидентов и происшествий было меньше, чем было бы в большинстве европейских городов, например, в той же Италии или Испании. Единичные кражи, все абсолютно безопасно, никаких столкновений.

Самое важное – это сами украинцы – я видел, что киевляне также радушно принимают болельщиков, как принимают болельщиков в дни финалов в других европейских городах.

Так что самые главные мои впечатления от Лиги чемпионов – это не "Реал", а мои земляки-киевляне. Киев наглядно показал, что наше общество очень близко к Европе, а значит государство и вся его инфраструктура подтягиваются и будут подтягиваться вслед. И как же жалко сейчас смотрятся потуги российских СМИ и их филиалов в Украине, которые так пытались найти какие-то пятна на нашем празднике – а не вышло.

Всем государственным структурам – властям Киева, всем правоохранительным органам, огромный респект за профессиональную работу.

Особое уважение – многим киевлянам, которые бесплатно приютили у себя иностранцев на период финала, это как я вижу, оказалось тоже весьма распространено. В фейсбук-группе киевлян Kiyv FREE couch, готовых выступить гидом или предоставить бесплатное жилье на время финала зарегистрировалось 8816 человек!

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