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Ілля Кенігштейн

Киевский ЖД вокзал – это морг, в котором лежат наши надежды на инфраструктурные изменения

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ЖД вокзал
ЖД вокзал / 112.ua

Представьте, что наступит тот день, когда вы проснетесь утром, соберетесь не завтракая и приедете на киевский ЖД вокзал. Подъехав прямо ко входу, возьмете сумку, отпустите такси и не спеша войдете в гигантский холл – сквозь прозрачные, автоматически-открывающиеся двери.

Весь холл будет наполнен дневным светом благодаря огромной стеклянной крыше – одной из главных достопримечательностей вокзала. Пол будет сделан из белого гранита и на нем будет изящно отображена навигация вокзала. Вдоль стен будут расположены магазины и кафе, витрины которых будут оформлены в едином стиле. Все будет дышать утренней свежестью и чистотой.

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Сочетание пространства, масштаба, дизайна и чистоты создаст в вашем сознании картину мира, в котором Киев – это столица большой, интересной и динамично развивающейся страны, где живут добрые и гостеприимные люди. Страны, которая старается.

По круговому эскалатору вы подниметесь на второй этаж – в большой зал ожидания, сядете за свободный столик в кафе Paul, закажете чашку эспрессо и, неторопясь, выпьете его, заедая свежей выпечкой – вместо завтрака. А когда услышите приятный женский голос, объявляющий на украинском и английском языках посадку на ваш поезд – расплатитесь, спуститесь на платформу, найдете свой вагон и умчитесь куда-нибудь в Европу.

Представили? Теперь возвращайтесь в нашу реальность.

Главная площадь вокзала – это готовая сцена для нового сезона "Ходячих мертвецов". Апокалипсис как он есть – ни добавить, ни убрать. Хаотично брошенные автомобили, грязно-желтые Богданы, маршрутки, заторы, обшарпанные курятники по продаже водки и сигарет, мусор, грязь, вонь, тетки, продающие свой скарб тут-же на расстеленных на тротуаре скатертях, беженцы, бомжи, какие-то мутные типы с пивом, таксисты, городские сумасшедшие – в общем вынужден признать, что создатели этого пи**еца превзошли сами себя. Апофеозом всему является светящаяся надпись "ДРОВА" – первое, что видит выходящий из вокзала человек.

Ромы устроили ночлежку на жд вокзале
Ромы устроили ночлежку на ЖД вокзале

На киевский ЖД вокзал невозможно прийти и не запачкаться. Это место насквозь пропитано жиром, грязью, потом и мочой. Все это начинает проникать в вас с первой же минуты – через воздух, въедаясь в глаза, нос и уши, через пальцы, проникая от засаленных входных дверей (которые вам нужно обязательно придержать рукой, иначе они ударят вам в лоб), сквозь липкие перила лестниц, по которым вы поднимаетесь (потому что эскалатор не работает), оседая на вашей одежде и волосах.

На киевском ЖД вокзале нельзя АБСОЛЮТНО ничего есть, ничего пить и прикасаться к чему-либо руками, и если этого не избежать – нужно сразу же вымыть руки с мылом. Правда сделать это будет непросто, так как до ближайшего туалета надо дойти. Для этого нужно спуститься в мрачные подземелья вокзального андеграунда и хорошо походить по темным переходам, ориентируясь на характерное для этих мест амбре.

Киевский ЖД вокзал – это морг, в котором лежат наши надежды на инфраструктурные изменения: привокзальная площадь, чистые перроны, красивый холл, информативные табло, работающие эскалаторы, залы ожидания, удобные вагоны с кондиционерами, в которых нет места ковровым дорожкам, шерстяным одеялам, загаженным туалетам и заколоченным окнам.

И дело не в воровстве, и даже не в дикой коррупции, как сифилис поразившей ряды Укрзализницы – от начальника вокзала до стрелочника. Дело в упадке, параличе развития, неумении создать что-либо новое. Даже при теоретическом желании у кого-нибудь что-нибудь починить – все потуги быстро сойдут на нет, потому что большая часть работников дороги вообще не умеет ничего менять. А руководящий состав, судя по всему, настолько привык воровать все подряд, что впадает в кататонический ступор от мысли, что это рано или поздно может прекратиться. Миллионы пассажиров, из года в год, проходя сквозь этот ад, испытывают только одно чувство – желание покинуть это место как можно быстрее.

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Автор: Ілля Кенігштейн
Теги: Новини України Гроші Новини політики Публікації Корупція Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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