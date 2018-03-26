Кікбоксер: Реванш: вийшов український трейлер продовження легендарного екшну

Стрічка розповідає про вже відомого Курта Слоана, що давно покинув справу свого життя – надзвичайно жорсткі бійцівські поєдинки. Він полетів із Тайланду та вирішив ніколи більше не повертатись на ринг. Але дуже скоро з’являються люди, які зацікавлені у іншому. Перед Куртом новий виклик – визволити свою кохану та вийти на ринг проти боксера-гіганта Монгкута, влаштувавши грандіозну смертельну битву.