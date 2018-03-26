Кікбоксер: Реванш: вийшов український трейлер продовження легендарного екшну
У мережі опублікували український трейлер фільму "Кікбоксер: Реванш". Цей фільм – продовження легендарного бойовика 90-х "Кікбоксер".
Головні ролі у фільмі виконують світові зірки кіно та спорту: багаторазовий чемпіон світу з боксу Майк Тайсон, легенда футболу Рональдіньо, Гафтор Бйорнссон (Грегор "Гора" Кліган з "Гри престолів"), Жан-Клод Ван Дамм ("Універсальний солдат"), Крістофер Ламберт ("Горець").
"Кікбоксер: Реванш". Кадр з фільму
Стрічка розповідає про вже відомого Курта Слоана, що давно покинув справу свого життя – надзвичайно жорсткі бійцівські поєдинки. Він полетів із Тайланду та вирішив ніколи більше не повертатись на ринг. Але дуже скоро з’являються люди, які зацікавлені у іншому. Перед Куртом новий виклик – визволити свою кохану та вийти на ринг проти боксера-гіганта Монгкута, влаштувавши грандіозну смертельну битву.
Дивіться український трейлер фільму:
"Кікбоксер: Реванш" виходить в кінотеатрах України з 5 квітня.