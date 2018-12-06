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      Кікбоксер Журавльов про конфлікт на Азові: часу братніх народів не буде, вони будуть стріляти

      118 Читать новость на русском
      Павло Журавльов
      Павло Журавльов / ua.tribuna.com

      Український кікбоксер Павло Журавльов, який народився у кримському місті Саки, поділився своєю думкою щодо конфлікту між Україною та Росією, що стався поблизу Керченської протоки.

      Журавльов розповів, які висновки він зробив із ситуації в Керченській протоці в інтерв'ю Tribuna.com. За його словами, він практично всіх захоплених офіцерів знає особисто. Найстарший з них – його однокурсник.

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      "Ми розуміли тоді: що б не сталося, свої у своїх стріляти не будуть. Як у колективі – можна побитися і послати, але не вбивати ж. А по українським катерам були застосовані артилерійські установки – потрапляння у рубку.

      Часу братніх народів, який багато хто намагається повернути, вже не буде. Вони будуть стріляти. І навіть, якщо, на їхню думку, і було порушення, можна витіснити катери кораблями, але не стріляти ж! Таке не застосовується. Це важливий меседж усім: все по-справжньому", – сказав Журавльов.

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      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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