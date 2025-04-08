У Харкові судитимуть агента: зрадник застрелив військового і хотів убити Синєгубова

Харківські прокурори оприлюднили дані про російського агента, який готував убивство Олега Синєгубова та В'ячеслава Задоренка. Убити чиновників він не встиг, але зробив кілька підривів і диверсій. А також застрелив військового.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на обласну прокуратуру.

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Що відомо про чоловіка, який хотів убити Синєгубова

Він народився у Євпаторії, але переїхав до Бєлгорода у 2015 році. Тож у ЗМІ його вже охрестили кілером з Бєлгорода. Мав проблеми з законом, не раз був судимий.

Фігурант захоплювався російською ідеологією, тому потрапив у поле зору ворожих спецслужб. Він уклав угоду про співробітництво з представниками ФСБ РФ щодо виконання на неокупованій території України завдань, спрямованих на проведення підривної діяльності. За злочинним планом, у лютому 2024 року фігурант прибув до Харкова. Першою задачею від російських кураторів було вбивство українського військового. Ввечері 5 березня фігурант вистрелив у його спину біля однієї з багатоповерхівок у Харкові. Військовослужбовець помер на місці,

– навели дані прокурори.

Далі агент підірвав важливі будівлі в Харкові. Вночі 26 березня він кинув у бік адміністрації Шевченківського району ручну осколкову гранату М67. Вибух завдав шкоди на майже 2,5 мільйона гривень. Згодом фігурант прибув до підрозділу міжрайонної спеціалізованої травматологічної МСЕК, де прикріпив до вхідних дверей вибуховий пристрій. Йому знову вдалося втекти з місця злочину. Важливо сказати, що ці підриви 55-річний чоловік робив за власною ініціативою в інтересах Росії.

Також він підпалив два військових авто у Харкові.

Та скоїти вбивство начальника Дергачівської міської військової адміністрації Задоренка не вдалося. Посадовець вчасно побачив вибухівку під кузовом авто в Дергачах.

Убити начальника Харківської обласної військової адміністрації Синєгубова чоловік планував схожим чином – підірвати авто. За це мав отримати 50 тисяч доларів. Але відклав теракт, оскільки розумів, що його вже шукають.

Наприкінці жовтня 2024 року агента викрили в електричці, коли він саме намагався виїхати з Харкова та залягти на дно.

Підозрюваному інкримінують:

державну зраду;

умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, на замовлення;

готування до умисного вбивства;

закінчений замах на умисне вбивство;

диверсії;

терористичний акт;

незаконне носіння, зберігання, придбання, вогнепальної зброї, вибухових речовин, вибухових пристроїв та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Обвинувальний акт направлено до суду. Кілерові загрожує довічне. Наразі він під вартою без права звільнення під заставу.