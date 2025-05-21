Про це пише 24 Канал з посиланням на SER.

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Портнова, ймовірно, вбив кілер

Біля Американської школи в Мадриді зранку 21 травня вбили 52-річного чоловіка. Поліція встановила, що жертвою є Андрій Портнов, який втік з України. Він дістав вогнепальні поранення, несумісні з життям. Зокрема, чотири удари нападник завдав у груди та один – у голову.

Поліція розглядає, що українця міг вбити чоловік, який перебував поруч зі школою на мотоциклі. Після того, як кілер завдав Портнову смертельних поранень, він втік. Видання повідомляє, що в схожий спосіб у 2018 році вбили іншого чоловіка в Посуело-де-Аларкон.

До слова, ЗМІ припускають, що нападників могло бути двоє або троє. Судмедексперти та оперативники збирають інформацію та розслідують вбивство Андрія Портнова. Попередньо правоохоронці назвали гіпотезу, що експосадовця вбили через борги.

Андрій Портнов – колишній радник Віктора Януковича. У ЄС він внесений до "чорного списку" за зловживання державними коштами та порушення прав людини в Україні.

Свого часу Портнов допомагав ухвалювати закони для придушення протестів Євромайдану. Його також підозрюють у "державній зраді" за ймовірну причетність до вторгнення Росії до Криму.