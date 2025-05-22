Кілер здійснив 9 пострілів і втік зі спільниками: нові деталі у вбивстві Портнова

Національна поліція Іспанії розшукує трьох осіб, причетних до вбивства колишнього радника Януковича Андрія Портнова. Зокрема стало відомо, що стрілок зробив щонайменше дев'ять пострілів і втік з двома спільниками.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на EFE.

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Що встановили слідчі

Перші слідчі дії вказують на те, що виконавець вбивства зробив щонайменше дев'ять пострілів ззаду, оскільки на місці злочину було знайдено дев'ять гільз. Водночас джерела, близькі до розслідування, повідомили виданню, що точна кількість куль, які отримала жертва, поки що невідома.

Крім того, велика кількість гільз, знайдених на місці злочину, свідчить не тільки про те, що стрілець хотів гарантувати смерть своєї жертви, але і про те, що він спорожнив значну частину магазину використаної зброї.

Джерела видання у Вищому суді правосуддя Мадрида розповіли, що суддя, який розслідує смерть Портнова, постановив зберегти таємницю слідства.

Як проходить розслідування

Доки тривають пошуки виконавців злочину, слідчі зосередили свої розслідування на аналізі камер спостереження в навколишньому районі, особливо в університетській резиденції, розташованій навпроти школи, записи з яких можуть бути вирішальними для ідентифікації транспортного засобу, на якому вони втекли.

Сьогодні, 22 травня, вранці судово-медичні експерти розпочали розтин тіла Портнова. Однак попередній звіт ще не завершено.

Також триває робота слідчих групи 5 відділу вбивств і наукової поліції Головного управління поліції Мадрида, в тому числі фахівця з балістики, з метою збору гільз, визначення зброї та боєприпасів, використаних у злочині.

Що відомо про Портнова

Андрій Портнов – колишній народний депутат та радник президента-втікача Віктора Януковича. Проти нього порушували низку кримінальних справ, частину з яких він зумів оскаржити в суді на свою користь.

Під час подій Євромайдану Портнов мав стосунок до ухвалення "законів 16 січня". Після Революції гідності він залишив територію України.

У 2014 – 2015 роках перебував під санкціями ЄС. Спочатку проживав у Росії, а згодом переїхав до Відня, де займався адвокатською практикою. 19 травня 2019 року на деякий час повернувся в Україну, однак пізніше знову виїхав за кордон.