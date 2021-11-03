Червону зону карантину в Одесі запровадили ще 18 жовтня. З огляду на це на засіданні депутати могли бути присутні лише в масці. Проте багато людей не дотримуються цього правила. Зокрема, це підтвердилося на засідання 3 жовтня.
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Депутатів без масок ставало щораз більше
У мережі публікують фото, на яких видно значну кількість депутатів без масок. На початок засідання таких нарахували 16.
16 депутатів без масок / Фото "Одеського Кур'єра"
Згодом під час засідання депутати почали знімати маски. Тому вже через 50 хвилин зібрання без засобу індивідуального захисту залишились 30 осіб.
Через годину 30 депутатів були без масок / Фото "Одеського Кур'єра"
Депутат хотів прорватися без COVID-сертифіката
- 22 жовтня в Одеській райраді трапився курйоз. Депутат від ОПЗЖ вирішив "прорватися" на сесію райради без COVID-сертифіката чи негативного ПЛР-тесту.
- Реєстрацію Харлампій Плачков пройшов без проблем, але перед дверима в зал засідань дорогу йому перегородив начальник юридичного відділу райадміністрації.
- Він попросив у депутата сертифікат вакцинації, але Плачков відмовився показувати його. На його думку, вимога суперечила закону.
- На місце викликали поліцію, але правоохоронці не втручалися в ситуацію.
- Натомість у пресслужбі райради додали, що депутатів завчасно попередили про перевірку сертифікатів про вакцинацію.