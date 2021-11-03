Кілька десятків людей без масок: як депутати Одеської міської ради дотримувалися карантину

Багато депутатів Одеської міської ради прийшли на засідання вже без масок. До кінця зібрання кількість людей без індивідуального захисту збільшилась удвічі.

Червону зону карантину в Одесі запровадили ще 18 жовтня. З огляду на це на засіданні депутати могли бути присутні лише в масці. Проте багато людей не дотримуються цього правила. Зокрема, це підтвердилося на засідання 3 жовтня.

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Депутатів без масок ставало щораз більше

У мережі публікують фото, на яких видно значну кількість депутатів без масок. На початок засідання таких нарахували 16.



16 депутатів без масок / Фото "Одеського Кур'єра"

Згодом під час засідання депутати почали знімати маски. Тому вже через 50 хвилин зібрання без засобу індивідуального захисту залишились 30 осіб.



Через годину 30 депутатів були без масок / Фото "Одеського Кур'єра"

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