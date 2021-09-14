Подарував кілька мільйонів: викрили схему чиновника Одеської облради

На Одещині викрили велику схему викрадення бюджетних коштів на будівництві очисних споруд. На думку правоохоронців, зловмисники привласнили приблизно 3 мільйони гривень. Вони це зробили за допомогою підприємства, якого насправді ніколи не існувало.

Уже оголосили підозру 3 людям. Винними вважають керівника комунального підприємства облради, а також керівників 2 приватних фірм. Про це повідомили 14 вересня.

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Фірми просто не існувало

Мовиться про будівництво очисних споруд у Кодимській ОТГ. Його фінансували з обласного бюджету Одещини.

Виконавцем робіт була будівельна компанія, яка виграла тендер і з якою представник комунального підприємства Одеської обласної ради уклав відповідний контракт.

Проте слідчі згодом встановили, що це підприємство існувало лише на папері. На думку правоохоронців, очільники двох фірм вступили у злочинну змову. Вони нібито підробили офіційні документи, які стали підставою для привласнення грошей.

Що загрожує підозрюваним

Керівнику комунального підприємства, який мав контролювати хід будівництва, оголосили підозру за статтею про службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Йому тепер загрожує від 2 до 5 років в'язниці.

Окрім цього, усіх фігурантів вважають порушниками й 2 інших статей Кримінального кодексу:

Про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах – від 7 до 12 років ув'язнення.

Службове підроблення документів або відомостей – до 3 років в'язниці.

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