Кілька тижнів тому в Сирії загинули "кількасот росіян", – глава ЦРУ

Директор Центрального розвідувального управління США Майк Помпео заявив, що в Сирії кілька тижнів тому загинули "кілька сотень" росіян.

Про це повідомляє "Медуза".

"Кілька тижнів тому росіяни зустріли гідного противника. Кілька сотень росіян були вбиті", – сказав Помпео на слуханнях у Сенаті, присвячених його висуненню на пост держсекретаря США.

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Глава ЦРУ згадав це, як приклад дій адміністрації США, спрямованих на стримування Росії, поряд з висланням 60 дипломатів. Помпео відповідав на питання про те, чи збирається Білий дім посилити антиросійські санкції.

Кандидат на пост держсекретаря США мав на увазі, очевидно, бій в околицях Дейр-Ез-Зора в ніч на 8 лютого, в якому, за даними ЗМІ, могли загинути і постраждати десятки або сотні російських найманців. Раніше США офіційно не визнавали, що серед загиблих є росіяни.