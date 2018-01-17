Кілька українських університетів перейшли на дистанційне навчання: відома причина

У декількох університетах, зокрема, у Київському національному університеті та Львівській політехніці студентам наказали виходили на заняття аж навесні.

За словами експерта Андрія Геруса, студентів Київського університету Шевченка перевели на так зване дистанційне навчання не просто так. Все через брак коштів на опалення приміщення. Проте у навчальному закладі це спростовують. Мовляв, студентська рада запропонувала подовжити зимові канікули ще минулого року у березні, щоб молодь не мерзла в старих аудиторіях, які фізично неможливо опалити.

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"Ми вбиваємо два зайці – апробуємо різні методики організації самостійної роботи та не піддаємо шкоді здоров'я студентів. Жодного слова про економію тут не було. Університет вже сплатив за послуги житлокомуненерго за січень, зробив передплату на лютий", – заявив Андрій Герус.

У Львівській політехніці зізналися ще у листопаді: взимку економитимуть, тому що газ суттєво зріс в ціні. Потрібно заплатити на 40 % більше, ніж минулоріч. Тому навчання до весни дистанційне, а для іспитів працюватимуть лише декілька корпусів. Однак таке рішення, каже експерт, може завдати чималих фінансових збитків.

Скільки буде коштувати відновлення будинку, який через холод стоїть пустим? Напевне, система опалення в них або не працює, або на мінімальному режимі. Це шкодить самому будинку, самій конструкції, облаштуванню. Але люди цього не розуміють,

– зазначив Андрій Герус.

Навчанню не сприяє, але гроші зекономити допоможе. Такі переваги і недоліки знайшли самі студенти львівського закладу. До нової системи дистанційного навчання поки що призвичаюються.

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Скільки саме навчальних закладів вирішили продовжити канікули, поки не відомо. Міністр освіти пояснює: університети автономні, тому самостійно створюють навчальні графіки. Лілія Гриневич обіцяє, що на якість освіти зміни не вплинуть, а студенти гризтимуть граніт науки за партами на місяць довше.