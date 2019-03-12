Кілька журналістів роблять більше, ніж тисячі правоохоронців, – Садовий про корупцію в оборонці

Злодійські схеми, мародерство в оборонному секторі, корупція в СБУ і прокуратурі. На переконання лідера "Самопомочі", міського голови Львова Андрія Садового, це тільки "малесенька вершина великого корупційного айсберга, який є в Україні".

Під час спілкування зі ЗМІ в рамках робочого візиту в Херсон політик наголосив, що не знає жодного "бандита чи жуліка, який покараний за корупцію впродовж останніх чотирьох років".

"Як таке може бути, що невеличкі колективи журналістів-розслідувачів роблять більше, ніж десятки тисяч правоохоронців – людей, які отримують мільярди з бюджету на розкриття злочинів? Скільки це можна терпіти?", – каже Садовий і додає, що "цю банду" в сьогоднішніх умовах можна змінити, прийшовши на виборчі дільниці і проголосувавши 31 березня.